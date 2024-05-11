إصلاح اقتصادي .. الحمصاني يوضح دلالات زيارات رئيس الوزراء المتكررة للمصانع| فيديو

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على زيارات رئيس مجلس الوزراء لمصانع العاشر من رمضان، قائلا :" الزيارات الدورية للمصانع الهدف منها حرصه على متابعة العمل على أرض الواقع ".

وتابع المستشار محمد الحمصاني ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " أن الدولة حريصة على منح المصانع والشركات المميزات التي تمكنها من جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وتابع "الحمصاني" أن هناك حاجة لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع ، وتذليل العقبات امام المصانع والشركات ، والزيارات الدورية هدفها توصيل رسالة للمواطن بان الدولة تسعى للتطوير والاصلاح الاقتصادي الشامل .

وأضاف " الحمصاني ": أن مردود الزيارات كانت ايجابية ، وعلى سبيل المثال خلال زيارة مصنع للادوات الصحية ، ولديه مؤشرات عالية في استخدام المكون المحلي ، منوها أن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من الدعم ، لافتا الي ان طلبات زيادة التصدير كانت الاكثر في زيارة رئيس الوزراء اليوم .