للمرة 19.. الهلال بطلا للدوري السعودي باكتساح الحزم

نجح فريق الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة 19 في تاريخه، بفوزه 4-1 على الحزم، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من البطولة.

ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة في المركز الأخير.

انتصارات الهلال

وواصل الهلال، سلسلة الانتصارات المتتالية في دوري المحترفين للمباراة 24 تواليا، متجنبا الهزيمة في 31 جولة حتى الآن.

وسجل رباعية الهلال، ميتروفيتش في الدقائق 15 و45+3، وأحمد الجواد في الدقيقة 39 بالخطأ في مرماه، وسافيتش في الدقيقة 45+6.

في المقابل، سجل هدف الحزم، فايز سيليماني في الدقيقة 34.

كشف جورجي جيسوس مدرب الهلال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الحزم، مساء اليوم السبت، في الجولة 31 من الدوري السعودي.

وعاد جيسوس لطريقته المعتادة بالاعتماد على خطة 4-5-1، بعد أن واجه الأهلي الإثنين الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة 28، بثلاثي في قلب الدفاع لأول مرة هذا الموسم.

تغييرات على تشكيل الهلال

وأجرى المدرب البرتغالي، تغييرين على تشكيله الذي واجه به الأهلي، بالدفع بـ"ياسر الشهراني ومحمد كنو"، على حساب حسان تمبكتي ورينان لودي.

ويفتقد الهلال، خدمات سلمان الفرج وسالم الدوسري.

تشكيل الهلال بمباراة حسم الدوري