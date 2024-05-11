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برلمان

الحزب الناصري يستنكر بيان الحركة المدنية الديمقراطية بشأن اتحاد القبائل العربية

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري

استنكر الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بيان الحركة المدنية الديمقراطية بشأن تدشين اتحاد القبائل العربية، مؤكدًا أنه هجوم ممنهج ولا يعرف ما إذا كان هناك أشخاص تقف وراءه أم ماذا.

وأضاف "أبو العلا"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اتحاد القبائل العربية يمثل ظهير وطني، والحزب يدعمه، ولا يؤيد أي هجوم غير مبرر عليه.

وشدّد رئيس الحزب العربي الناصري، على أن الحركة المدنية أصدرت هذا البيان لتهاجم اتحاد القبائل العربية، بينما تموج المنطقة بمخاطر وتهديدات على الأمن القومي المصري.

وأعلن الحزب تأييده تأسيس اتحاد القبائل العربية ، مؤكدًا أن هذا الاتحاد سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر، وذلك من خلال التعاون مع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب، كما أنه سيلعب دورًا هامًا في دعم جهود التنمية في سيناء، وبقية المناطق الاخري وذلك من خلال التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية

وأكد الحزب الناصري أنه لم يشارك في البيان الصادر عن ما يسمي بالتيار الناصري الموحد و ان الحزب هو الكيان الوحيد الشرعي الذي يعبر عن التيار الناصري في مصر و يؤكد الحزب رفضة لكل ما جاء بالبيان الصادر عن هذا التيار و رفضة التام لتخوين أي فصيل من أبناء هذا الوطن و التشكيك في جهد و نوايا اتحاد القبائل العربية لاسيما بعد ما بذلوه من تضحيات خلال الحرب ضد الارهاب.

كما أشاد الحزب بالبيان الصادر عن اتحاد القبائل العربية الذي يتجاوز الانتماءات الحزبية لخلق إطار شعبي وطني جامع، يضم أبناء القبائل العربية، هدفه توحيد الصف، وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعما لثوابت الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، خاصة في هذا الوقت تحديدا وخصوصا المخطط الإسرائيلي ضد أرض سيناء ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر ومصادرة الأراضي الفلسطينية ورفض مصر لمخطط التهجير القسري ومع تمسك الاخوة الفلسطينين بحقوقهم المشروعه علي حدود ٦٧.

وقال رئيس الحزب الدكتور محمد ابو العلا ان تأسيس اتحاد القبائل العربية يمثل خطوة مهمة لتأسيس كيان اجتماعي وتنموي يقوم على التنوع والاستيعاب والتعاون بين مختلف القبائل، لمزيد من التفاعل ولم الشمل، موضحًة أن التحالف هو إضافة نوعية للعمل المدني الذي يقوم بشكل أساسي على تعاون المنظمات والجمعيات المتنوعة في العمل الاجتماعي والتنموي الموحد، مما يعزز خطة الدولة التنموية الشاملة في ربوع مصر .

رئيس الحزب العربي الناصري الحركة المدنية الديمقراطية اتحاد القبائل العربية الدكتور محمد ابو العلا الامن القومى المصرى

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