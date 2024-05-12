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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: هدنة غزة ممكنة غداً إذا أفرجت حماس عن الرهائن

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت أنّ وقف إطلاق النار ممكن "غداً" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

وخلال حفل لجمع التبرّعات أقيم خارج سياتل في منزل مدير تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت، قال بايدن بعد أن تجنّب الخوض في هذا الموضوع في ثلاث مناسبات مماثلة الجمعة، إنّه "إذا أطلقت حماس سراح الرهائن فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غداً".


 تعقب قادة حماس

 

وفي غضون ذلك، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي تعرض على إسرائيل معلومات استخباراتية حساسة من شأنها أن تساعد الاحتلال على تعقب قادة حماس وتعقب شبكة أنفاق غزة، مقابل تجنب عملية شاملة في رفح.

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وأشارت الصحيفة إلى أن "إدارة بايدن، التي تعمل بشكل عاجل لمنع اجتياح إسرائيلي واسع النطاق لرفح، تقدم مساعدة قيمة لإسرائيل إذا امتنعت عن دخول رفح، بما في ذلك المعلومات الاستخبارية السرية التي ستساعد الجيش الإسرائيلي في تحديد موقع قادة حماس والعثور على أنفاق الحركة المخفية"، على حد قولهم.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد عرض المسؤولون الأمريكيون أيضا المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ.

بايدن الرئيس الأمريكي إسرائيل حماس

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