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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات حاشدة في إسبانيا تندد بمواصلة الحرب على غزة

صدى البلد

تظاهر آلاف الأشخاص حاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين في مدريد أمس السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وقطع العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل.

جانب من المظاهرات في إسبانيا

ووفق وكالة "فرانس برس" فقد جرى تنظيم التظاهرة التي ضمت حوالي أربعة آلاف مشارك بحسب السلطات، بدعوة من نحو ثلاثين منظمة مع اقتراب الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الفلسطينية عام 1948.

وحمل عدد من المتظاهرين لافتات تدين "الإبادة الجماعية" في غزة وتدعم "مقاومة" الشعب الفلسطيني.

متظاهرون في إسبانيا يرفعون الأعلام الفلسطينية

وقالت الناشطة خالدية أبو بكرة: "لقد أجبروا الناس على التكدس في جنوب قطاع غزة... والآن يتم دفعهم مجددا من مكان إلى آخر في حين لم يعد هناك مكان آمن"، في إشارة إلى عمليات الإجلاء التي أمر بها الجيش الإسرائيلي في رفح.

متظاهرون في إسبانيا يرفضون الحرب على غزة

في الأيام الأخيرة، نظم طلاب إسبان اعتصامات سلمية في جامعات مدريد وبرشلونة وفالنسيا، وانضموا إلى الحراك الذي تشهده جامعات أمريكية وأوروبية عديدة.
 

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