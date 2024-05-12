رغم حرارة الجو.. مدينة أبو سمبل تستقبل الآلاف من الأفواج السياحية

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان توافد للأفواج السياحية الزائرة من الجنسيات الأجنبية المختلفة على مدار أسبوع.

وتأتى هذه الزيارة للأفواج السياحية لمدينة أبوسمبل، على الرغم من إرتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مما ساهم فى إحداث إنتعاشة للحركة الوافدة إلى معبدى رمسيس الثانى لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية وأدق تفاصيل المعابد والتماثيل والمسلات الموجودة على أرض مصر ويعود تاريخها لآلاف السنين.

السائحين

وتوافد آلاف السائحين الأجانب إلى مدينة أبو سمبل براً وبحراً وجواً، سواء عن طريق رحلات الطيران الجوية عبر مطار أبوسمبل الدولى الذى كان يستقبل رحلتين يومياً، وكذلك عن طريق البواخر السياحية التى تبحر عبر بحيرة ناصر جنوب السد العالى لتصل إلى شاطئ المعبد، بجانب رحلات الأتوبيسات السياحية البرية القادمة من مدينة أسوان عبر الطريق الدولى.

