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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطلة مليحة تتمنى العودة إلى منزلها بفلسطين.. تفاصيل

بطلة مسلسل مليحة
بطلة مسلسل مليحة سيرين خاص

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الاحد ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، يكشف الإعلامي د. عمرو الليثي أسرار وكواليس مسلسل "مليحة " ويستضيف بطلة العمل الفنانة الفلسطينية سيرين خاص في أول ظهور إعلامي ، والتي تتحدث عن أسرار وكواليس المسلسل وشخصيتها ودورها ، وكيف قامت بالتمثيل وهي تعيش تلك الأجواء الانسانية الصعبة ، وأصعب المشاهد بالمسلسل ، وهل توقعت هذا النجاح للمسلسل ، وامنيتها ان تعود الي منزلها بفلسطين والذي تعرض للقصف

كما تتحدث عن عملها مع المخرج عمرو عرفة وتعاونها مع الممثلين المصريين ، وردود الأفعال علي المسلسل عند الشعب الفلسطيني والعدو الاسرائيلي . 
وعن بدايتها الفنية تتحدث وكيف أصبحت ممثلة وعشقها لمصر وهل الصدفة لعبت دور في حياتها الفنية

وفي نفس الحلقة يستضيف الليثي مؤلفة مسلسل "مليحة "رشا الجزار والتي تتحدث عن فكرة المسلسل وكيف قدمتها ، وإبراز معاناة الشعب الفلسطيني ، واختيارها لاسم مليحة ، وهل كانت تخشي من تجربة المسلسل وهي الاولي في الدراما المصرية وهل هناك جزء ثاني من المسلسل وردود الأفعال علي المسلسل

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاحد .. قناة الحياة

الإعلامى د عمرو الليثى المخرج عمرو عرفه رشا الجزار مسلسل مليحة سيرين خاص

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