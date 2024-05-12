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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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3 أطنان فضة و16 كيلو ذهب.. السيسي يفتتح تطوير مسجد ومقام السيدة زينب

صدى البلد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها، الكريمة، المشيرة وعقيلة بني هاشم، ورافقه خلال الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، و"مفضل محمد" ممثل السلطان بالقاهرة.

افتتاح مسجد السيدة زينب 

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، باسمه وباسم جميع العاملين بوزارة الأوقاف، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريفه لافتتاح  مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) صباح اليوم، الأحد 12/ 5/ 2024م، بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا ودقيقًا غير مسبوق، ليصبح المسجد صرحًا إسلاميًّا عظيمًا في فن العمارة الإسلامية، ويقف مع ما تم من عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر شاهدا على أعظم عصر في عمارة المساجد بمصرنا العزيزة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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