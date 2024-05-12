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أخبار البلد

رسالة خاصة.. ماذا طالب مستشار رئيس الجمهورية في يوم الطبيب المصري ؟

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل كل التحية والتقدير والإعزاز لأطباء مصر والفريق الطبي، مشيرا إلى أن الجميع يشهد الجهود غير المسبوقة التي يشهدها القطاع الصحي منذ سنوات.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب السادس والأربعين، التي نظمتها النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبحضور د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، و د. علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ود. عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، و د. حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.

وأضاف د. محمد عوض تاج الدين، أن الطبيب يجب أن يشعر بالاستقرار والأمان حتى يؤدي عمله على أكمل وجه، هذا بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة له داخل المؤسسات التي يعمل بها.

ولفت إلى أن الأطباء يؤدون أعمالهم بكل أمانة وضمير، مشددا على ضرورة سرعة الإنتهاء من قانون المسؤولية الطبية، بما يصب في صالح الوطن والمؤسسات الصحية والأطباء.

وأشار إلى أن الأطباء في أزمة كورونا قدموا التضحية والفداء والعمل والإخلاص وكانوا يعملون بتجرد شديد لإنقاذ آلاف المرضى بكل الإمكانيات المتاحة، مؤكدا ضرورة ذكر شهداء الأطباء اليوم بكل العرفان والتقدير.

ولفت إلى أن الدولة دعمت هذه القضية جدا، كسائر القضايا للوصول بالأمان للمريض المصري، معتبرا أن أزمة كورونا أثبتت الدعم السياسي للأطباء من الرئيس والحكومة.


وتوجه الدكتور محمد عوض تاج الدين بالشكر والإعزاز لإسم الراحل الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، قائلا:" الدكتور حمدي السيد بالنسبة لي أستاذ ووالد ونقيب وسياسي بارع وكان رئيسا للجنة الصحة في مجلس النواب لفترة طويلة، وعاش طوال حياته مناضلا.

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