أسوأ منه .. أردوغان: أساليب نتنياهو في الإبادة الجماعية ستثير غيرة هتلر

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “وصل إلى مستوى يثير غيرة الزعيم النازي هتلر بسبب أساليب الإبادة الجماعية التي طرحها”.

وأضاف "أردوغان في تصريحات لصحيفة “كاثيميريني” اليونانية، أن غزة كانت "سجنًا في الهواء الطلق، ليس فقط بعد 7 أكتوبر، ولكن لسنوات قبل ذلك، مثل معسكر اعتقال".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقارن فيها أردوغان نتنياهو بهتلر، ففي ديسمبر الماضي، قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أسوأ من هتلر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أنقرة أنها ستوقف جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل، بسبب الحرب ضد غزة.