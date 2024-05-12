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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حياة القبائل البدوية وتغيير الأقدار.. عرض «رحال وحتة سكر» بالمركز القومى للسينما

نادى السينما بالمركز
نادى السينما بالمركز القومى

أقيمت مساء أمس، السبت، فعاليات نادى السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وقد بدأت الفعاليات بعرض ثلاثة أفلام، وهي الفيلم التسجيلي القصير "رحال" للمخرج يوسف شعبان، وتدور أحداثه حول رحلة استكشافية بسيطة للعيش في تفاصيل حياة إحدى القبائل البدوية، كما يسلط الضوء على الحياة البدوية المليئة بالمشاق والمصاعب، واعتمادهم على المعيشة البدائية استكمالًا لخطى آبائهم وأجدادهم رغم التقدم التكنولوجي الذي يعيشه المجتمع الآن.

فيلم "حتة سكر" للمخرج محمد على طه، وتدور أحداث الفيلم حول تغيير الأقدار فى حياة الأشخاص وتبدل الأحوال من الموت للحياة وعدم توقع النهايات.

كما عرض الفيلم الروائي القصير "يوم الاجازة" للمخرج ياسر سعيد ، ويناقش الفيلم يوم فى حياة أحد الأشخاص من المفترض أنه يوم إجازة عمل له، ولكنه بالرغم من ذلك يعمل به، ويبدأ الفيلم فى توضيح مدى الأعراض الجانبية الإيجابية والسلبية لهذا الشخص.

وعقب عرض الأفلام، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

فيلم رحال فيلم حتة سكر فيلم يوم الاجازة المركز القومي للسينما نادي السينما

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