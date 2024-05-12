214 مليار جنيه موازنة التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 54 مليارا

استعرض اللواء أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، مشروع الموازنة للتعليم قبل الجامعي للسنة المالية الجديدة 2024/2025، موضحا أن المقدر للتعليم قبل الجامعي بالموازنة الجديدة 214 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بزيادة 54 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية.

وأوضح أن المخصص لديوان عام وزارة التربية والتعليم في السنة المالية الجديدة 21 مليار جنيه، ولمديريات التربية والتعليم 103 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 25.5 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، و2.5 مليار لصندوق دعم المشروعات التعليمية.

وأشار إلى أن طباعة الكتب المدرسية تكلفتها عالية جدا على الوزارة، حيث كان المخصص لها عام 2022/2023 مبلغ 2 مليار و850 مليون جنيه وتم التعزيز وأصبح الإجمالي 5 مليارات جنيه، وكان العجز 1.5 مليار جنيه، وكان المخصص في العام المالي الحالي 2023/2024 مبلغ 4 مليارات جنيه، وأصبح المبلغ 6.9 مليار جنيه المعتمد الإجمالي، لكن التكلفة الفعلية 11 مليار جنيه وهناك عجز 4.5 مليار جنيه.

وتابع: في السنة الجديدة المخصص لطباعة الكتب 4.5 مليار جنيه، وهذه السنة عملنا مناقصة للكتب وجبنا أسعار أقل من السنة الماضية بنحو 40%، وبالتالي التكلفة المتوقعة أصبحت في حدود 7 مليارات جنيه بدلا من التكلفة التي كانت متوقعة بمبلغ 13 مليار.

وأوضح أن المخصص لشراء التابلت 7.7 مليار جنيه، وطالب بزيادته حيث إن التكلفة المتوقعة 8.5 مليار جنيه، كما تابع: طلبنا مبلغ 4.5 مليار جنيه لتطبيق الجدارات في المدارس الفنية ولكن تم اعتماد 450 مليون جنيه فقط، موضحاً أن مبلغ ال4.5 مليار جنيه المطلوب يرتبط بتنفيذ الخطة لسنوات.