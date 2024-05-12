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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكليف خالد داغر بإدارة مهرجان الموسيقى العربية

خالد داغر
خالد داغر

أصدرت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية قرارا بتكليف الدكتور خالد داغر مديرا للدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية .

 

 

الدكتور خالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار باكاديمية الفنون ، شغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه كما تولى رئاسة دار الأوبرا المصرية فى الفترة من فبراير 2022 حتى فبراير 2023 .

من ناحية أخرى فى إطار متابعات الثقافة المصرية للمناسبات المتخصصة تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد باليوم العالمى  للشعر خلال لقاء يقام بالتعاون مع بيت الشعر العربى التابع لصندوق التنمية الثقافية فى السابعة مساء اليوم الاحد بالمسرح الصغير.

يدير اللقاء الإعلامى الشاعر محمود شرف ويستضيف نخبة من الشعراء هم محمد صالح عرب ، عبد الرحمن مقلد ، فارس خضر ، عماد غزالى ، شيرين العدوي.

خلال اللقاء يتم الاحتفاء بشاعرى الدورة العاشرة لليوم العربى للشعر "صقر عليشى "سوريا" ، الراحل المجاهد سليمان البارونى "ليبيا" ، محمد المختار ولد اباه "موريتانيا " والدكتور عبد الاله بلقزير "المغرب" باعتبارهم رموز للثقافة العربية لعام 2024.

الدكتور خالد داغر الدكتورة لمياء زايد دار الاوبرا المصرية خالد داغر لمياء زايد

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