عقوبة جرائم القتل الخطأ تحت تأثير المخدرات.. القانون يوضح

تعد جرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث الطرق، من الأمور المنتشرة، الأمر الذي استلزم معاقبة مرتكبيها بعقوبات رادعة تختلف باختلاف طبيعة الجرم والواقعة.

ونصت المادة 76 من قانون المرور الحالي على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقًا للقانون إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

القانون نفسه أقر بسحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر.

وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيًا أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر، وفقًا للمادة 66 من القانون تسحب الرخصة مدة 90 يومًا .

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمؤدي المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة؛ حيث تسلمت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بمؤدي المهرجانات عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وكانت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة أصدرت السبت قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا مطرب المهرجانات، على خلفية اتهامه بواقعة دهس شخص أعلى الطريق الدائري، الثلاثاء الماضي.