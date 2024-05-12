بائعة ورد تلفت الأنظار خلال وقفة تضامنية مع فلسطين بالإسماعيلية

لفتت طفلة تقوم ببيع الورد في ميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية، الأنظار خلال مشاركتها في وقفة تضامنية نظمتها قوى وأحزاب سياسية بالإسماعيلية تأييدا لقرارات القيادة السياسية المصرية تجاه فلسطين.

وقالت الطفلة التي تدعي هالة، انها تأثرت بالاحداث في الأراضي الفلسطينية ومتابعتها من خلال شاشات التلفاز بالكافيهات والمقاهي في محيط ميدان الممر وأكثر من تألمت من أجلهم رؤية الاطفال أمثالها بدون مأوي وهم جرحي وضحايا تحت الأنقاض.



وانطلقت الوقفة من ميدان الممر بوسط مدينة الإسماعيلية بمشاركة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس وعدد من أعضاء المحافظة بمجلس النواب وشيوخ ومواطنين، ورفع المشاركون لافتات تأييد وأعلام فلسطين ومصر ورددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلى على غزة وأخرى مؤيدة لموقف مصر تجاه فلسطين.

وتضمنت الهتافات " غزة غزة رمز العزة "، “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، "يا فلسطينى يا فلسطينى دمك دمى ودينك دينى"، "من قلب الإسماعيلية القدس عربية".

وعلى أنغام انا دمى فلسطينى هتف الشباب والسيدات ضد جرائم الكيان المحتل تجاه الشعب الفلسطينى.