مخرج فيلم "أوسكار عودة الماموث" يكشف كواليس التصوير قبل عرضه فى السينمات

كشف المخرج هشام الرشيدي مخرج فيلم أوسكار عودة الماموث عن كواليس رحلة الفيلم من التحضيرات وحتى استعداداته النهاية لطرحه فى السينمات.

وقال الرشيدي فى تصريح خاص لصدى البلد أن فيلم أوسكار عودة الماموث بدأ التحضير له بعد انتهاءه من تصوير فيلمه الأخير “ماكو” والذي تم عرضه عام 2021.



وأضاف الرشيدي أن تحضيرات الفيلم أستغرقت وقتا طويلا سواء فى مرحلة كتابة الفيلم أو تدريب الممثلين على التمثيل بالجرافيكس أو حتى فترة التصوير والذي يعتبرها من أصعب مراحل هذا الفيلم.



وعن الممثلين المشاركين فى العمل أكد هشام الرشيدي أنه كان محظوظ بالعمل مع أحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وتحديدا ثروت الذي أضاف جو من البهجة داخل اللوكيشن قائلا: “جعلني أفكر فى تقديم فيلم كوميدي خلال الفترة القادمة”.







وطرحت الشركة المنتجة لفيلم " أوسكار - عودة الماموث" الاعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور احداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن و ينمو في قلب القاهرة .

يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

'أوسكار - عودة الماموث' يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

فيلم "أوسكار - عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني ، هنادي مهنا ، محمد ثروت ، و الطفلة ليا سويدان و أحمد البايض .