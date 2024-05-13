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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فرقة القاهرة تقدم "الطاحونة الحمراء" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج

صدى البلد

قدمت فرقة القاهرة، السبت، العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض عن نص "الطاحونة الحمراء" للكاتب الأسترالي باز لورمان، وتم إعادة صياغته لتقديمه في قالب استعراضي غنائي "لايف"، ليوضح فكرة أنه لا مكان للمشاعر أو الحب في عالم مزدحم بالقسوة يتصارع فيه الجميع من أجل كسب المال وحب التملك، خاصة بعد أن أصبحت الحياة كما الطاحونة التي تدور فتطحن ما يدور بين رحاها دون هوادة.

"الطاحونة الحمراء" إعداد مسرحي أحمد حسن البنا، وإخراج حسام التوني، دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، ديكور وملابس نهاد السيد، تأليف موسيقى وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين، كيروجراف محمد بحيري، هندسة صوتية عمر زيكو، ماكياج رامي جمال، مخرج منفذ أسامة جميل، مساعد مخرج أبانوب سعيد. وبطولة محمود متولي، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبد الرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو أمين، حازم الزغبي، محمد أبو علي، ميرنا موسى، نهى مندور، أحمد أبو الغيط، روچيه مايكل، قطب محمد.

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قدم العرض بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، الناقد أحمد خميس، مهندس الديكور أحمد نور الدين، ودعاء محمد مقرر اللجنة، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ونظم بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة.

ويقدم فرع ثقافة القاهرة 6 عروض مسرحية هذا الموسم، وتتواصل الفعاليات اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء مع عرض "عطيل" لفرقة قصر ثقافة روض الفرج إخراج علي عثمان، وتختتم غدا الاثنين مع مسرحية "بارڤان" لفرقة قصر ثقافة حي الأسمرات تأليف وإخراج ماهر الحجار.

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