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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدحت العدل يدافع عن محمد هنيدى بعد إخفاقه فى بعض أفلامه الأخيرة

محمد هنيدى
محمد هنيدى

قال السيناريست مدحت العدل، إن الفنان محمد هنيدي لا يزال موهوبا وهو الطفل الجميل الذي يبحث عن الدهشة التي تعجبنا، وليس مطلوبا من كل فنان مهما علا شأنه أن يقدم أعمالاً ناجحة.

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "عمرنا ما هنبقى متألقين طول العمر، مش مطلوب من هنيدي أو نيللي كريم أو يسرا إننا نعمل كل عمل ندغدغ الدنيا.. وبعد صعيدي في الجامعة الأمريكية مكتبتش لأني مش هعرف أحقق نفس النجاح وبعدها عملت فيلم تاني زي همام في إمستردام وممكن أعمل عمل تاني ومينجحش أصلا".

وأشار "العدل"  إلى أن هناك ظروفا أخرى قد تساعد نجاح العمل أم لا، ونجم مصر في الكره هو زيزو وليس إمام عاشور.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

السيناريست مدحت العدل الفنان محمد هنيدي صعيدى فى الجامعة الامريكية مدحت العدل محمد هنيدي

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