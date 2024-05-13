جامعة طيبة التكنولوجية تفوز بمنتج غذاء الأطفال في مسابقة هاكاثون الأول للمبتكرين

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بوفد برئاسة الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمود حفوضة، المدرس ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وعدد من الطلاب، في فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول لدعم الطلاب المبتكرين، الذي أطلقته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بمشاركة 10 جامعات تكنولوجية،

وأوضح الدكتور عادل زين، رئيس الجامعة، أن الجامعة فازت بفكرة منتج غذاء الأطفال قدمه برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي من بين 43 منتجا، جرى عرضهم من جميع البرامج، مشيرا إلى أن المنتج مكون من تركيبة فريدة متوازنة من المنتجات المحلية المتوفرة بالسوق المصري، مثل الأرز والبطاطا والجزر، إذ يستهدف غذاء الأطفال بداية من ستة أشهر جنبا إلى جنب مع الرضاعة الطبيعية، بشكل آمن كونه لا يحتوي على أي مواد حافظة كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تضمن نمو جسم الأطفال بشكل سليم.

وأضاف أن هاكاثون التكنولوجيا، المُلتقى الأول لجميع طلاب الجامعات التكنولوجية في مكان واحد، لعرض ابتكارتهم الخاصة بخدمة المجتمع وتوطين الصناعة المصرية، وذلك تأكيدًا على نجاح فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية كنموذج يُحتذى به لتقديم رسالته التعليمية والعلمية والبحثية، إذ يهدف الهاكاثون إلى تشجيع الطلاب على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق رؤية مصر 2030.

واردف قائلا: مشاركة الجامعة في فعاليات الهاكاثون، تساهم في تعزيز مكانتها على المستوى الوطني والدولي كجامعة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، كما تُجذب انتباه المستثمرين والشركات إلى الجامعة، مما يُتيح فرصًا جديدة للتعاون والبحث العلمي، بالإضافة إلى كونها خطوة هامة في مسيرة الجامعة نحو التميز والريادة.

شهد هاكاثون التكنولوجيا الأول مشاركة جميع الجامعات التكنولوجية المصرية وهي (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية).

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