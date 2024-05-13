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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد سير امتحانات النقل ويؤكد: لا شكاوى

صدى البلد

تفقد الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي والتعليم الفني وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة.


وتابع أبو زيد، في بيان اليوم الاثنين، سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة كلية الإقبال القومية بإدارة منتزه أول ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي ) بالقسمين العربي واللغات، وكان في استقباله المستشار نبيه زهران رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور أمجد عاطف مدير عام الإدارة وصلاح مدني مدير عام الكلية.


وأشاد بانضباط العملية الامتحانية في هذا الصرح التعليمي المتميز، وكذلك توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، وأثنى على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.


واستأنف مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الشهيد كريم طه الثانوية بنات لمتابعة امتحانات التعليم الصف الثاني الثانوي باستخدام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) لمادة اللغة الأجنبية الأولى.
ووجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.


في سياق متصل، أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.


يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

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