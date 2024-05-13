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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هيفاء وهبى مفاجأة مهرجان موازين.. تفاصيل

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

تحيى المطربة هيفاء وهبى حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين وذلك يوم 24 يونيو المقبل. 

ونشرت هيفاء وهبى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: سعيدة وكلى فخر للقاء الجمهور المغربي الحبيب ضمن فعاليات أهم المهرجانات في الوطن العربي، مهرجان موازين العريق بمملكة المغرب، موعدنا يوم ٢٤ يونيو على منصة النهضة في أمسية يدق لها قلبي حماسًا للقاء الناس الذين اشتقت لهم من قلبيI love you and I can،t wait.

وتداول مستخدمو “فيسبوك”  صورا عديدة للنجمة هيفاء وهبي بحفلها الأخير في البحرين، والذي أثار جدلا كبيرا.

واختارت هيفاء وهبي فستانا قصيرا باللون الذهبي ومفتوح من تحت الصدر، ومصنوع من قماش شفاف ونسقته مع بوت طويل.

وانتشرت صور عارضة الفستان الذي ارتدته هيفاء وهبي، وكان الفرق كبيرا جدا بين هيفاء وعارضة الأزياء. 

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