خبير اقتصادي: زيادة الصادرات أو تقليل الواردات الحل لتوفير الدولار بشكل مستدام

أكد محمد شادي رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، أن هناك تخفيضا لحدة أعراض أزمة الدولار في السوق المصري.

وقال محمد شادي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الرئيس السيسي تحدث عن أهمية توفير الدولار بشكل مستدام ".

وتابع محمد شادي :" يتم توفير الدولار بشكل مستدام عن طريق زيادة الصادرات للخارج أو تقليل الواردات ".

وأكمل محمد شادي :" مصر تتجه إلى التوسع في تنفيذ المشروعات الزراعية التي توفر الأمن الغذائي لمصر بما يقلل من استيراد المنتجات الزراعية من الخارج وبالتالي نوفر المزيد من الدولار".

ولفت محمد شادي :" الرئيس السيسي أكد ضرورة زيادة الصادرات المصرية والتركيز على تنفيذ المشروعات الزراعية لتقليل استيراد السلع الاستيراتيجية بما يوفر الدولار ".