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سعر الذهب والدولار

مفاجأة في الدولار .. واعرف سعر الذهب اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت  مريم كمال مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة حول آخر مستجدات أسعار الذهب  والدولار في السوق المصرية.

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وصل أشهر أعيرة الذهب  عيار 21 حوالي 3110 جنيهات للبيع و 3130 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18نحو 2665 جنيها للبيع و 2682 جنيها للشراء.

وسجل عيار 24 الأعلي فئة نحو  3554 جنيها للبيع و 3577 جنيها للشراء, بينما جاء أقل  جرام ذهب وهو عيار 14 نحو 2079 جنيها للبيع و 2092 جنيها للشراء.

أما عن الجنيه الذهب فسجل  نحو 24.88 ألف جنيه للبيع و 25.04 ألف جنيه للشراء، كما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2360 دولارا للبيع و 2361 دولارا للشراء.

وبذلك تكون ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.6 % في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وذلك مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية، المخيبة للآمال، وسط ترقب مستثمرو الذهب لبيانات التضخم الأسبوع الجاري.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، ولامس مستوى 3155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 59 دولارًا. 

 

وفقد الدولار 26 قرشا من قيمته أمام الجنيه مع نهاية تعاملات أمس الأحد، وسجل متوسط سعر الدولار أما الجنيه في البنك المركزي المصري 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقاب الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنك مصر  وكذلك البنك العربي الإفريقي وبنك HSBC.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنوك الإسكندرية، كريدي أجريكول.

وأيضاً في المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المتحد، قناة السويس.

وبلغ سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، المصري الخليجي، البركة، المصري لتنمية الصادرات".

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي ثم 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في  بنك سايب. 

مريم كمال أسعار الذهب الدولار

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