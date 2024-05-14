أخبار السيارات | بـ150 ألف جنيه اركب هاتشباك.. سيارة "كسر زيرو" ووفر 50 ألف جنيه.. وسعر أرخص عربة رياضية من MG

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تواصل السيارة هيونداي النترا AD من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري من جديد، حيث تعود للطرح محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات هم Smart و Modern والفئة Topline، ويذكر أن اخر ظهور لهذه النسخة كان في عام 2021.

ظهرت السيارة ام جي 5 موديل 2024 للبيع على الانترنت، تحت حالة "كسر الزيرو"، حيث تباع السيارة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الثالثة عالية التجهيزات، مع رخصة مرورية سارية لمدة عام.

تعتبر النسخة ZS هي ارخص سيارة تقدمها علامة MG في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية "كروس اوفر"، والتي تنطلق محليًا عبر 3 فئات هم COMFORT، وفئة COMFORT ACC، والفئة LUXURY كاملة التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 975 ألف جنيه.

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا كبيرا من طرازات الـ"هاتشباك"، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى أبعادها الخارجية المتقاربة، والتي يفضلها السائقين الجدد؛ لسهولة الاصطفاف، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، بحسب كل طراز.

تباع السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 داخل السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 3 مليون و250 ألف جنيه، مع استمرار اختفاء ظاهرة الاوفر برايس، حيث يتم طرحها محليًا للمرة الأولى ضمن موديلات 2025، مع تقديمها عبر 3 فئات SMART و ELEGANCE، والفئة SPORT كاملة التجهيزات.

يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو فيما يتعلق بالتصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، وفئة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV.