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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | بـ150 ألف جنيه اركب هاتشباك.. سيارة "كسر زيرو" ووفر 50 ألف جنيه.. وسعر أرخص عربة رياضية من MG

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تعود رسميا للسوق المصري .. أسعار ومواصفات هيونداي النترا AD

تواصل السيارة هيونداي النترا AD من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري من جديد، حيث تعود للطرح محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات هم Smart و Modern والفئة Topline، ويذكر أن اخر ظهور لهذه النسخة كان في عام 2021.

 

سيارة "كسر زيرو" هاي لاين بأرخص سعر .. وفر 50 ألف جنيه

ظهرت السيارة ام جي 5 موديل 2024 للبيع على الانترنت، تحت حالة "كسر الزيرو"، حيث تباع السيارة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الثالثة عالية التجهيزات، مع رخصة مرورية سارية لمدة عام.

 

بسعرها الرسمي.. إم جي ZS موديل 2024 أرخص سيارة رياضية

تعتبر النسخة ZS هي ارخص سيارة تقدمها علامة MG في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية "كروس اوفر"، والتي تنطلق محليًا عبر 3 فئات هم COMFORT، وفئة COMFORT ACC، والفئة LUXURY كاملة التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 975 ألف جنيه.

 

بـ150 ألف جنيه.. اركب سيارة «هاتشباك» فبريكا موديل 2011

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا كبيرا من طرازات الـ"هاتشباك"، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى أبعادها الخارجية المتقاربة، والتي يفضلها السائقين الجدد؛ لسهولة الاصطفاف، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، بحسب كل طراز.

 

بدون أوفر برايس .. أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025

تباع السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 داخل السوق المصري بأسعار رسمية تبدأ من 3 مليون و250 ألف جنيه، مع استمرار اختفاء ظاهرة الاوفر برايس، حيث يتم طرحها محليًا للمرة الأولى ضمن موديلات 2025، مع تقديمها عبر 3 فئات SMART و ELEGANCE، والفئة SPORT كاملة التجهيزات.

 

بالأسعار.. 5 سيارات رياضية SUV "زيرو" منها قشقاي وكابتيفا

يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو فيما يتعلق بالتصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، وفئة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV.

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