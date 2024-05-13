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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"رحلات الخير".. وفد من القيادات المجتمعية بأسوان يزور المرضى بمستشفى المسلة

رحلات الخير بأسوان
رحلات الخير بأسوان

تحت شعار "رحلات الخير" استقبلت مستشفى المسلة التخصصى بمدينة أسوان والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بوزارة الصحة، وفداً من القيادات المجتمعية لزيارة المرضى وتقديم الدعم النفسى والمعنوى لهم ومساعدتهم على الشفاء

شارك فى الزيارة الدكتور لؤى سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا بيشوى أسقف أسوان ، وعدد من القيادات الدينية والمجتمعية فى مدينة أسوان. 

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رحلات الخير

كان فى استقبال الوفد، الدكتور طه جابر، مدير مستشفى المسلة، الذى صاحب الحضور فى جولة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى للإطلاع على حجم الإنجازات والتطوير الذى تم فى المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لهيئة الرعاية الصحية فى إطار خطة الدولة المصرية الاهتمام بالمنظومة الصحية. 

ووزع الوفد الزائر الحلوى والشيكولاته على المرضى والعاملين بالمستشفى ، متوجهين بالدعاء لله أن يمن على المرضى بالشفاء، وذلك فى إطار حرصهم على رفع الروح المعنوية للمرضى ومساعدتهم على الشفاء. 

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