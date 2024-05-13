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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"شعب لا يُهزم".. لميس الحديدي تعلق على صورة لنازحين فلسطينيين

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن القصف والنزوح مستمران في غزة والقطاع الصحي على شفا الانهيار ومع اقتراب نفاد الوقود من القطاع. 

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، "الوضع متدهور والوضع الصحي قاب قوسين وأدني من الانهيار، ومع نفاد الوقود  تقترب أماكن  كثيرة من دخولها في  ظلام دامس ".

وعرضت الاعلامية، صورة لسيارة تقل النازحين حيث يحتشد  بها عدد كبير من الفلسطينين بشكل أكبر من طاقتها الاستيعابية يلوحون بعلامة النصر، معلقة "من في السيارة منذ السابع من أكتوبر نزحوا ثلاث أو أربع مرات ولازالوا يلوحون بعلامة النصر في وجه  قوات الاحتلال، وهذا هو الشعب الذي لا يهزم".

واختتمت "الشعوب لا تهزم، هذه رسالة الشعب الفلسطيني لجنود الاحتلال الذين يدكون أرضه يومياً".

الإعلامية لميس الحديدي الشعب الفلسطيني معبري رفح وكرم أبو سالم كرم أبو سالم

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