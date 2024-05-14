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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة عصابة المخدرات بجنوب الجيزة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي.

وكشف أمر الإحالة ، ان المتهمين " ا . ه" ، نجار، "و . ا"، شيف، "ع . ش" 20 سنة، ربة منزل، "م.ف" 28 سنة ، سائق، "ح.ع" 28 سنة، عامل كاوتش، فى سوم 9 اكتوبر 2023 بمنطقة كرداسة، حازوا وأحرزوا بقص الإتجار جوهرين مخدرين "الميثامفيتامين" و"اندزول كاربوكسميدز" فى غير الأحوال المصرح بها بقصد الاتجار.

وتمكن مركز شرطة كرداسة من ضبط المتهم الاول ممسكا سلاح ابيض "سكين وبتفتيشه عثر بحوزته على 68 كيسا من مخدر الكريستال ماس وعثر مع المتهم الثانى على 50 كيسا لذات الجوهر ، وعثر على 22 كيسا لذات المخدر بحوزة المتهمة الثالثة، وبتفتيش الرابع عثر بحوزته على 13 كيسا لذات المخدر، و12 كيسا بحوزة المتهم الخامس، وبمواجهتهم قرروا باحرازهم المضبوطات بقصد الاتجار.

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