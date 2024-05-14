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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"الديهي" عن صوامع القمح بمشروع مستقبل مصر: شيء يدعو للفخر

صوامع القمح
صوامع القمح

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة قام بالكثير من الأنشطة المتنوعة التكاملية مثل مشروع الصوامع لخدمة مشروع مستقبل مصر في الأقماح والذرة والحبوب. 


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مشروع الصوامع  الخاصة بـ"مستقبل مصر" يحتوي على 24 صومعة كل صومعة تخزن 5 آلاف طن، بإجمالي 120 طن من الأقماح.


ولفت إلى أن الصوامع تحتوي على مجفف خاص بالذرة، لأن الذرة يحتوي على نسبة رطوبة مرتفعة، مشيرًا إلى أن جهاز مصر للتنمية المستدامة يحتوي على أكبر وأول مجفف للذرة في مصر، ويحتوي على غرفة تحكم رقمية تساعد على سرعة ودقة العمل، معقبًا: "مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية يدعو للفخر". 

نشأت الديهي مصر مصر للتنمية مشروع مستقبل مصر الصوامع الأقماح

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