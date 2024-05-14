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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

فتاة أوبر نبيلة عوض
فتاة أوبر نبيلة عوض

تفاصيل مثيرة وتطورات جديدة في واقعة فتاة أوبر نبيلة عوض؛ حيث كشفت شقيقة الفتاة تفاصيل ما حدث يوم الحادث مع شقيقتها حتى العثور عليها في حالة انهيار تام بمنطقة التجمع الثالث في القاهرة.

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تفاصيل جديدة في حادث فتاة أوبر نبيلة عوض

قالت شقيقة فتاة أوبر نبيلة عوض: شكرا لرجال الشرطة على سرعة ضبط المتهمين في الواقعة، وأن شقيقتها تعرضت لواقعة خطف واعتقدت في البداية أن شقيقتها توفيت بعدما تلقت مكالمة من هاتفها من شاب إلا أنها اكتشفت أن ذلك الشاب هو من أنقذها وقام بمساعدتها، وأنها ستقدم كل ما في وسعها لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشرحت شقيقة فتاة أوبر نبيلة عوض، ما حدث مع شقيقتها في سيارة أوبر؛ حيث تبين أن السائق توقف بالسيارة وقام بتهديدها مستخدما آلة حادة وظلت تقاومه حتى أصيبت في أصبعها، وقال لها السائق - أنتِ مجنوني شايفة دمك سايح وبرضه بتقاومي - وردت عليه الضحية سالي عوض قائلة «مش هتلمسنى غير لو موتني» وظل يتعدى عليها بالضرب مهددا إياها بإنهاء حياتها.

سائق أوبر المتهم

وكشفت شقيقة فتاة أوبر سالي عوض، فضلت اتصل بأختي بس مكنش في رد لحد ما رد عليا شاب من تليفونها وساعتها جالي انهيار وقولت له طيب هي ماتت ولا حصلها ايه، لكن مكنتش قادرة أعرف ساعتها وبعدها طلعت عايشة الحمد لله ولقيت شابين واقفين معاها وانقذوها وإن السائق حاول يخطفها ويعتدي عليها لكن هي قدرت تهرب منه.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه على الطب الشرعي لسحب عينة من دمائه لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وتحريز الأداة المستخدمة في الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية لـ فتاة أوبر، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة بمكان ركوب فتاة أوبر الرحلة مع السائق.

سيارة أوبر

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض في القاهرة الجديدة، حيث طلبت الفتاة رحلة من خلال التطبيق الذكي للنقل والتوصيل وفي هذه الاثناء وصلت سيارة المتهم أمام منزلها في التجمع وتحركت باتجاه الشيخ زايد إلا أن السائق قام بتغيير طريقه إلى منطقة نائية في التجمع الثالث.

وشرحت تحريات أجهزة المباحث، أن السائق طلب من فتاة أوبر نبيلة عوض إغلاق الرحلة من التطبيق وتحويل المبلغ له عبر المحفظة الشخصية، إلا أن الفتاة أخبرتها بأنها لم تطلب الرحلة من هاتفها وطلب منها الاتصال بطالب الرحلة لإغلاق الرحلة، وحينما اتصلت بشقيقتها رفضت الأخيرة إغلاق الرحلة وأخبرتها بأن ذلك يعد خطرا كبيرا فقام السائق بإغلاق الرحلة من هاتفه.

سائق أوبر

وقالت التحريات الأمنية إن السائق توقف على الطريق فجأة في منطقة خالية من المارة وطلب من فتاة أوبر نبيلة عوض الخروج من السيارة لشرب المياه ووافقت، فقام بفتح شنطة السيارة ثم قام بفتح الباب الخلفي وهددها مستخدما آلة حادة إلا أنها أمسكت بها مما نتج عنه إصابتها في يدها الإصابة الموصوفة وظلت تقاومه حتى تمكنت من الفرار منه وتركها وفر هاربا.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سائقا حاول التعدى على سيدة أثناء استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، حيث كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدى سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات قررت بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار .

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه مقيم بالمقطم ، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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