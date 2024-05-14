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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الهجرة في زيارتها لحضور ندوة توعوية

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه السفيرة سُها جندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مستهل زيارتها للمحافظة؛ وذلك في حضور  الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وبعض قيادات الوزارة.

 

رحب المحافظ بالوزيرة في أول زيارة  لبني سويف عقب  تكليفها بالحقيبة الوزارية، معربا عن تقديره وأبناء المحافظة لهذه الزيارة المهمة، التي تتضمن حضور ندوة توعوية بنادي الإدارة المحلية ،ضمن المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ثم  تفقد أنشطة المركز الألماني بمقر جمعية شباب الخير للتنمية  بمدينة بني سويف، ومتابعة سير العمل في القافلة الطبية بقرية على حمودة مركز ناصر شرق النيل.

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وخلال اللقاء  أكد محافظ بني سويف  الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة لمكافحة الهجرة غير النظامية ، من خلال إشرافها على المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"  لعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة، بالتعاون بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الآمنة، سواء للدراسة أو العمل خارج مصر.

 

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال لقائها المحافظ، إن زيارة محافظة بني سويف تستهدف لقاء أهالي المحافظة للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، حيث تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، الحفاظ على أرواح شبابنا من "مراكب الموت" التي تعرض حياتهم للخطر وذلك من خلال زيارة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينها محافظة بني سويف، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تعمل على ملف التدريب من أجل التوظيف، كبديل آمن لشبابنا تماشيًا مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

 

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