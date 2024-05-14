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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشافي يرفض البت في مصير مهاجم برشلونة مع الفريق

تشافي
تشافي

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، على مصير البرازيلي فيتور روكي مهاجم الفريق، عقب الانتصار (2-0) خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

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وقال تشافي، خلال تصريحاته عقب المباراة: "فيتور روكي كان موضع شك من المشاركة ضد ريال سوسييداد؛ حيث إنه تعرض لضربة قوية جدًا في كاحله".


وعن مستقبل البرازيلي، علق: "سنرى في نهاية الموسم ما سيحدث معه، وليس من الضروري أن أتحدث الآن".

وبات مصير فيتور روكي محل شك مع برشلونة، في ظل عدم اعتماد تشافي عليه منذ انضمامه للفريق الكتالوني في يناير الماضي.

بهذا الانتصار رفع البلوجرانا رصيده إلى 76 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وتجمد رصيد ريال سوسييداد عند 54 نقطة في المركز السابع

برشلونة

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