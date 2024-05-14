مانشستر يونايتد يعلن رحيل رافائيل فاران عن صفوف الفريق

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رحيل المدافع الفرنسي رافائيل فاران عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ونشر مانشستر يونايتد بيانا رسميا اليوم الثلاثاء أكد فيه رحيل فاران بعد 3 مواسم قضاها في قلعة "أولد ترافورد"، وذلك بانتهاء عقده مع النادي.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت قبل عدة أسابيع أن مانشستر يونايتد قرر عدم تفعيل بند التمديد لموسم إضافي، والموجود في عقد فاران.

فاران مع مانشستر يونايتد

وكان فاران قد وصل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادما من ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين شارك في 93 مباراة، وأسهم في تحقيق أول بطولة كبرى للنادي بعد غياب 6 سنوات، بالفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية 2023، وهو لقبه الوحيد مع الفريق.

وشارك المدافع الفرنسي صاحب الـ31 عاما في 30 مباراة مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا.واقترن اسم فاران بعدة أندية سعودية مؤخرا، على رأسها اتحاد جدة، لكن تظل وجهته المقبلة مجهولة حتى الآن.