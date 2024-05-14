متمسك بموقفه.. إعلامي: الأهلي يعلن موعد انضمام لاعبيه الدوليين لمعسكر المنتخب

كشف الإعلامى محمد الليثى، رفض النادي الأهلي التراجع في أزمة لاعبيه الدوليين، والتمسك بانضمامهم للمنتخب الوطني الأول طبقاً لمواعيد الأجندة الدولية يوم 3 يونيو المقبل، أو على أقل تقدير يوم 31 مايو الجاري.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج “10 و 10” عبر إذاعة “أون تايم سبورت إف ام” على موجات 93.7، قائلا “إن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين الأهلي واتحاد الكرة وجهاز المنتخب الوطني ، وأكد مسئولو الأهلي خلال هذه الإتصالات على أن لاعبي الفريق يعانون من حالة إجهاد تامة وليس منطقياً انضمامهم للمنتخب يوم 28 مايو أي قبل الأجندة الدولية بأسبوع كامل”.

موعد انضمام لاعبو الأهلي للمنتخب

وتابع الإعلامي "أصر مسئولو الأهلي خلال مباحثاته ومشاوراته مع الإتحاد على أن ينضم لاعبي الأحمر الدوليين للمنتخب يوم 3 يونيو أو يوم 31 مايو على أقل تقدير حتى يحصل اللاعبون على قسط من الراحة عقب مباراة العودة أمام الترجي في نهائي أفريقيا يوم 25 مايو الجاري ".

وأضاف “تمسك الأهلي كذلك بتأجيل مباراة الألومنيوم في دور الـ32 لكأس مصر المقرر لها 29 مايو أو إقامتها بالدوليين على أن يتم إرسال اللاعبين الدوليين للمنتخب يوم 3 يونيو وليس 31 مايو”.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 من شهر يونيو المقبل في تصفيات مونديال 2026 ".