عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متمسك بموقفه.. إعلامي: الأهلي يعلن موعد انضمام لاعبيه الدوليين لمعسكر المنتخب

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامى محمد الليثى، رفض النادي الأهلي التراجع في أزمة لاعبيه الدوليين، والتمسك بانضمامهم للمنتخب الوطني الأول طبقاً لمواعيد الأجندة الدولية يوم 3 يونيو المقبل، أو على أقل تقدير يوم 31 مايو الجاري.

txt

الصين تتوعد أمريكا بعد زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على وارداتها

txt

بمذاق شهي.. طريقة عمل عصير أفوكادو بالتمر

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج “10 و 10” عبر إذاعة “أون تايم سبورت إف ام” على موجات 93.7، قائلا “إن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين الأهلي واتحاد الكرة وجهاز المنتخب الوطني ، وأكد مسئولو الأهلي خلال هذه الإتصالات على أن لاعبي الفريق يعانون من حالة إجهاد تامة وليس منطقياً انضمامهم للمنتخب يوم 28 مايو أي قبل الأجندة الدولية بأسبوع كامل”.

موعد انضمام لاعبو الأهلي للمنتخب

وتابع الإعلامي "أصر  مسئولو الأهلي خلال مباحثاته ومشاوراته مع الإتحاد على أن ينضم لاعبي الأحمر الدوليين للمنتخب يوم 3 يونيو أو يوم 31 مايو على أقل تقدير حتى يحصل اللاعبون على قسط من الراحة عقب مباراة العودة أمام الترجي في نهائي أفريقيا يوم 25 مايو الجاري ".

وأضاف “تمسك الأهلي كذلك بتأجيل مباراة الألومنيوم في دور الـ32 لكأس مصر المقرر لها 29 مايو أو إقامتها بالدوليين على أن يتم إرسال اللاعبين الدوليين للمنتخب يوم 3 يونيو وليس 31 مايو”.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 من شهر يونيو المقبل في تصفيات مونديال 2026 ".

الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

خالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

موضوعات متعلقة

حلمي طولان: لابد من تسجيل الزمالك بنهضة بركان مبكرا.. ولا قلق على الأهلى

عضو مجلس إدارة الإسماعيلي: لولا فلوس الغرامات لكنا دعمنا الفريق بأفضل العناصر

مانشستر يونايتد يعلن رحيل رافائيل فاران عن صفوف الفريق

تشافي يرفض البت في مصير مهاجم برشلونة مع الفريق

عرض سعودي لمدافع ريال مدريد قبل نهاية الموسم

مواجهة الحسم.. التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

كلوب يبدي سعادته بالفريق رغم خسارة ليفربول لقب الدوري

الإصابات تضرب مانشستر يونايتد.. والمدرب يعلق على تشكيل مباراة آرسنال

ترشيحاتنا

كتائب القسام: ضربات موجعة ضد جنود الاحتلال في جباليا.. تفاصيل

حزب الله: استهداف مقر ‏قيادة اللواء 801 للاحتلال في ثكنة معاليه جولاني

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج مقارنة بالقاهرة

لو مش قادر تحج.. ردد 3 كلمات تمنحك ثواب الحج كاملا

إعلامي: كولر يرفض المُجازفة بهذا اللاعب أمام الترجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-