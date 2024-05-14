محافظ الوادي الجديد: رفع كفاءة وتمهيد الطرق بحي السبط الشرقي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أعمال رفع كفاءة وتمهيد الشوارع والطرق الداخلية والتي تتم بطول 4.5 كم بحي السبط الشرقي بمدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وشدد المحافظ على وضع خطة عاجلة للانتهاء من رفع كفاءة كافة الشوارع بأحياء المدينة بعد الانتهاء من أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي، وإزالة البنايات المهجور والآيلة للسقوط بهذه الأحياء، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة المروريةبها.

على جانب آخر تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتابع بدء إطلاق التيار الكهربائي وربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة الموحدة، كما تفقد أعمال فرش وتأثيث تجهيزات حضانة الأطفال الملحقة لخدمة العاملات بالعاصمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والنظافة العامة بالموقع، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد.