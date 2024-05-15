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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ربنا كشفكم .. سمسم شهاب يوجّه رسالة لشقيقه بشأن وصيته الأخيرة

سمسم شهاب
سمسم شهاب

وجَّه الفنان سمسم شهاب رسالة غامضة من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكشف من خلالها عن وصيته الأخيرة لشقيقه الكبير.

وكتب سمسم شهاب: “كان يجب أن اتخذ قرار البعد عنكم من حوالى 30 سنة.. نعم تأخرت كثيراً ولكن ما فعلته أنا وزوجتى رحمة الله عليها نحتسبه عند الله تعالى وما عند الله خير وأبقى، لو سمحتم لا أتمنى أن أراكم أو أسمع صوتكم حتى وأنا فى طريقى إلى الدار الآخرة وهذه هى وصيتى لأخى الكبير الحاج أشرف.. ربنا كشفكم والحمد لله”.

وفى وقت لاحق، تذكر الفنان سمسم شهاب زوجته، التي رحلت عن عالمنا يوم 26 أكتوبر 2023، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتب الفنان سمسم شهاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، منشورا، قال خلاله: “وتمر الأيام ولا أملك إلا الصبر والدعاء.. ابنتي الكبيرة تستعد لإتمام زفافها؛ تنفيذًا لوصية والدتها، ولكن من دون عمل أي فرح.. كل خطوة وكل تفصيلة تمر بنا نتمنى وجود زوجتي بيننا، نتمنى أن تقوم بنفسها بتجهيز ابنتها وتجهيز شقتها، ولكنها إرادة الله- تعالى-.. يارب ألهمنا جميعا الصبر، فـ حال أولادي صعب جدا، رحمتك يا رب بقلوبهم".

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان سمسم شهاب أغنية “ شايل وجع ” وحققت نجاحًا ساحقًا فورًا نزولها.

وكتب سمسم شهاب، عن هذه الأغنية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورا، قال فيه: “الحمد لله الأغنية في تصاعد ونجاح ملحوظ، ولكن دعم حضراتكم أكيد يفرق كتير، أتمنى أن يلقى هذا البوست استجابة من أخواتي وأصحابي وجيراني وزملائي وكل جمهوري، سواء داخل مصر أو فى الوطن العربي”.

كلمات أغنية “ شايل وجع” 
أنا عشت مجروح م القريب قبل الغريب
والجرح عدى عليه زمن مبقاش يطيب
 تعبت جدا م اللي رخصني وباعني
 أقدر أقول وبقلب جامد ماليش حبيب
 أنا اللي من أقرب ما ليا كنت مأذي
 عايش ف[ حالي بفطرتي مش طبعي مؤذي

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