أردوغان: لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة.. أوهام الأرض الموعودة تصل للأناضول



حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذكرى النكبة الفلسطينية ال76 من أطماع إسرائيل، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.



قال أردوغان :" لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة فإذا لم يتم وقفها عاجلا غير آجل فستطمع في أراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة.



أضاف أردوغان :"نشعر بألم عميق في قلوبنا إثر النكبة الفلسطينية وعاجلاً أم آجلاً سيعود الفلسطينيون إلى ديارهم، وسيفتحون بيوتهم بالمفاتيح التي يتوارثونها جيلاً بعد جيل".

تابع :"سنواصل الوقوف إلى جانب حماس التي تناضل من أجل استقلال أراضيها والدفاع عن الأناضول".