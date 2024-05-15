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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت ريا أبي راشد، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأحمر ذا تصميم جريء ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريا أبي راشد، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ريا أبي راشد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ريا أبي راشد 

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