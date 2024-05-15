بعد محاولة اغتياله.. اعتقال منفذ عملية إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا

اعتقلت الشرطة السلوفاكية، اليوم الأربعاء، المسلح الذي أطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا.

وأصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ، اليوم الأربعاء، بجروح في إطلاق نار ونقل إلى المستشفى.

وذكرت وكالة أنباء تاسر اليوم، أن الحادث وقع بعد اجتماع للحكومة السلوفاكية في مكان خارج براتيسلافا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس البرلمان لوبوس بلاها قوله إن فيكو أصيب بالرصاص.

وقال شاهد من رويترز إنه سمع عدة طلقات نارية وإنه رأى رجلا تحتجزه الشرطة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمكتب الحكومي للتعليق.

وكتبت أن أحد مراسليها لم ير الحادث نفسه لكنه سمع عدة طلقات ثم رأى حراس الأمن يرفعون رئيس الوزراء من الأرض ويضعونه في السيارة.