مورينيو يعود إلى التدريب والبداية مع نادٍ تركي

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما، موافقته على العودة للتدريب، بعد رحيله عن تدريب الفريق الإيطالي.

وكان مورينيو قد أقيل من تدريب روما، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق.



ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات عزيز يلدريم المرشح لرئاسة فنربخشة التركي، الذي قال: "لقد حصلت على موافقه جوزيه مورينيو لتدريب الفريق".



وأشار يلدريم أيضا، إلى أنه في حالة لم ينجح في رئاسة النادي الذي كان رئيسا له من قبل، سيكون مورينيو هو مدرب الفريق، لأنه متشوق لتجربة جديدة بالدوري التركي ومقتنع بمشروع الفريق.

ومن المقرر أن يكون فنربخشة هو الفريق العاشر في مسيرة مورينيو التدريبية، بعدما أشرف على تدريب بنفيكا وليريا وبورتو في البرتغال، قبل تجربتين في تشيلسي، وإنتر ميلان وريال مدريد، ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما