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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

TripAdvisor: الغردقة من بين أفضل الوجهات الطبيعية للسائحين في العالم

السياحة في مصر
السياحة في مصر

نشر موقع TripAdvisor، أحد أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقاً لتجارب الزائرين، تقريرًا يتضمن أفضل الوجهات الطبيعية التي يمكن زيارتها في العالم، حيث جاءت مدينة الغردقة في الترتيب الثالث من بين 8 مليون وجهة مرشحة.

وخلال التقرير، ألقى الموقع الضوء على الأنشطة المائية التي يمكن للزائرين الاستمتاع بممارستها خلال تواجدهم بمدينة الغردقة ومن بينها ركوب الأمواج، وكذلك الأماكن الشهيرة التي يمكن زيارتها مثل جزر الجفتون.

وأوضح التقرير أن شهرة مدينة الغردقة تعود أيضاً لكونها تعد واحدة من أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغوص في العالم، وذلك بفضل شواطئها الرائعة والحياة البحرية الثرية بالشعاب المرجانية الساحرة.

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