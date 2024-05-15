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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمير عيد عن مسلسله دواعي سفر: بذلنا فيه مجهود.. وأتمنى يعجب الجمهور

أمير عيد
أمير عيد

أعرب الفنان أمير عيد عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل دواعي السفر والذى قام بتأليفه وإخراجه محمد ناير.

وقال أمير عيد فى تصريح خاص لـ صدى البلد أنه بذل مجهودا كبيرا فى التحضيرات لشخصية “على” التى يقدمها فى المسلسل، خاصة وأنها تعتمد فى الأساس على المشاعر والحالة النفسية لذلك كان يتواجد داخل اللوكيشن قبل التصوير بفترة كافية لكي يدخل فى أجواء وأحداث المسلسل.
 

وعن تعاونه مع محمد ناير لأول مرة كمخرج أكد أمير أن محمد ناير صديق مقرب، وله أكثر من تجربة معه فى مجال الكتابة وليس الإخراج ولكن فى هذا المسلسل كان الأمر مختلف لكونه هو العمل الأول لناير إخراجيا وشعر خلال التصوير أن ناير كان عليه أن يخوض هذه التجربة منذ فترة طويلة   لأنه يمتلك إمكانيات وأساليب المخرجين الكبار متمنيا أن ينال المسلسل اعجاب الجمهور.

واحتفل أبطال وصناع مسلسل دواعي السفر بالعرض الخاص له داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء.

وحضر  كل من أمير عيد نادين وجلا هشام وأيمن الشيوي وسمير حكيم وآخرون..

وكشفت منصة WATCH IT عن بوستر دعائي جديد لأبطال مسلسل دواعي السفر، والشخصية التي يقدمها النجم أمير عيد ضمن أحداث العمل، والذي من المقرر عرض أولى حلقاته غدا.

ونشرت المنصة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، بوستر حديث لأبطال العمل ويتضمن صورة أمير عيد والذي يقدم شخصية “على”.

وفي وقت لاحق كانت قد طرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البوستر الرسمي لـ مسلسل “دواعي السفر” والنجوم المشاركة في العمل، والذي يقوم ببطولته أمير عيد، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

وكتبت المنصة الرقمية Watch it في منشور حمل بوستر خاص لأحمد فاضل معلقًة عليه: "انتظروا سمير في مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض ابتداءً من 15 مايو".

وسيطر على البرومو مسلسل “دواعي السفر”، أنه يعرض الأمراض النفسية على أحداث المسلسل، بشكل خاص مرض الاكتئاب، حيث يعاني بعض أبطال العمل من الاكتئاب، وتعمل الفنانة نادين طبيبة أمراض نفسية، والتي قالت خلال البرومو: “بيجيلي حالات كتير عندهم اكتئاب.. سبب اكتئابهم إنهم مش حاسين بأهميتهم”.
 

امير عيد مسلسل دواعي السفر

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