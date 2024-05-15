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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم المعلمين المتميزين المنفذين للمعارض الختامية للأنشطة التربوية بتعليم قنا

تكريم معلمين قنا
تكريم معلمين قنا

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الأربعاء، عدداً من المعلمين المتميزين في إعداد وتنفيذ المعارض الختامية للأنشطة التربوية للعام الدراسي الحالي 2023-2024م بإدارات"قنا ونجع حمادى وأبوتشت" التعليمية.

جاء ذلك بمقر مديرية التربية والتعليم، بحضور منال عبدالوهاب، وكيل المديرية مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، وصابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة.

 

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وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بحسن تنظيم وإعداد معارض الأنشطة التربوية، مثمناً الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة على مدار العام الدراسي وذلك إيمانا بأهمية الأنشطة في اكتشاف المواهب الطلابية في كافة المجالات والمساهمة الإيجابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم الإبداعية بما يفيدهم في الحياة المستقبلية عملياً وعلمياً.

وأثنى السيد، على الفقرات الفنية والغنائية والعروض المسرحية والعروض الرياضية التي قدمها طلاب وطالبات تعليم قنا، مضيفاً بأن الأنشطة التربوية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب، حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم.

وفى سياق متصل كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطالبة فاطمة يسرى ابراهيم، بمدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الثانوية بالألومنيوم بإدارة نجع حمادى، لحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة"الملتقى الفكرى" تحت إشراف توجيه التربية الأجتماعية، موجهاً بضرورة الاهتمام وتقديم الدعم لهذه النماذج وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

 

تكريم معلمين قنا

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قنا المعلمين المتميزين المعارض الختامية نجع حمادى أبوتشت الأنشطة التربوية

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