لقطات لمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. شاهد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات من محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.

وقالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إنه في هذه الأثناء وردت أنباء عاجلة حول محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، والتي جرت قبل قليل، حيث أطلق عليه الرصاص لكن ربما أصيب فقط.