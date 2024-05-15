برعاية وزارات الكهرباء والتجارة والبيئة.. شاهد أحدث تكنولوجيات أنظمة التكييف

فى إطار فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO ، والذى ياتى تحت رعاية وزارات الكهرباء والبيئة والصناعة ازاحت إل جى العالمية الستار عن اخر إبتكارتها فى مجال أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد وتكييف الهواء، بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير طنطاوي القاهرة الجديدة.

شهد المعرض احدث صناعات التبريد وتكييف الهواء، وأحدث حلول تكنولجية عالمية فى مجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم، مما اتاح لزوار المعرض من الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسين المتخصصين، والفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي إمكانية الإطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع

و ذلك جانب الوفود الأجنبية المدعوة من قل المعرض الدولى للإطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر والمساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المشاركة في المعرض.

و أتى نظام وحدة المناولة، و الذى تقوم إل جى بتصنيعه فى مصر لأول مرة بدلاً من استيراده من كوريا، على رأس المنتجات المعروضةو ذلك توافقاً مع إهتمام الحكومة المصرية بدعم الدور المهم الذي يقوم به التصنيع المحلى فى قطاع التبريد والتكييف. و ذلك بالإضافة الى عدد من النُظم و الحلول عالية الجودة