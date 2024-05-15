عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

برعاية وزارات الكهرباء والتجارة والبيئة.. شاهد أحدث تكنولوجيات أنظمة التكييف

صدى البلد

 

 

فى إطار فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO  ،  والذى ياتى تحت رعاية وزارات الكهرباء والبيئة والصناعة ازاحت  إل جى العالمية  الستار عن اخر إبتكارتها فى مجال أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد وتكييف الهواء، بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير طنطاوي القاهرة الجديدة.

شهد المعرض احدث صناعات التبريد وتكييف الهواء، وأحدث حلول تكنولجية عالمية فى مجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم، مما اتاح لزوار المعرض من الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسين المتخصصين، والفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي إمكانية الإطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع

 

 و ذلك جانب الوفود الأجنبية المدعوة من قل المعرض الدولى للإطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر والمساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المشاركة في المعرض.

و أتى نظام وحدة المناولة، و الذى تقوم إل جى بتصنيعه فى مصر لأول مرة بدلاً من استيراده من كوريا، على رأس المنتجات المعروضةو ذلك توافقاً مع إهتمام الحكومة المصرية بدعم الدور المهم الذي يقوم به التصنيع المحلى فى قطاع التبريد والتكييف. و ذلك بالإضافة الى عدد من النُظم و الحلول عالية الجودة 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

14 مليار دولار.. مصر تتسلم الدفعة الثانية من صفقة تطوير "رأس الحكمة"

قرار عاجل بشأن واقعة تعذيب فتاة سودانية لأشقائها الـ5 بعين شمس

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء ينعى هشام عرفات: قدم للوطن مجهودات عديدة

بالصور .. شاهد تجهيز كراسات الإجابة بلجان الإعدادية بالقاهرة قبل الامتحانات بساعات

30 صورة ترصد استعدادات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة لاستقبال الطلاب غدا

بشير الديك يكشف سبب اختيار عادل إمام لـ"الحريف" بدلا من أحمد زكي|خاص

رضوى الشربيني تفضح سائق أوبر أثناء اعتدائه على فتاة التجمع

ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟.. البحوث الإسلامية يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها

تعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-