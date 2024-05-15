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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأمم المتحدة: لا يمكن للأجندات العالمية النجاح دون الدعوة لاجتماعات تعزيز السلام

دينيس فرانسيس
دينيس فرانسيس

أكد دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا يمكن للأجندات العالمية أن تنجح دون التعاون والتطور الدائم في كافة المجالات، ودون الدعوة لاجتماعات تعزيز السلام، ولابد من ضرورة إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وأعرب فرانسيس خلال كلمته فيديو كونفرانس أثناء احتفالية تسليم جائزة بطل السلام 2024 للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نقلها برنامج «على مسئوليتي»، حصريا على قناة صدى البلد، عن أسفه العميق لعدم حضور فعاليات احتفالية تسليم جائزة بطل السلام 2024؛ بسبب متطلبات العمل.

وأردف «منطقة الشرق الأوسط تستحق الثناء، لأنها مفترق طرق لعميات الهجرة، وأحث جميع أطراف الدول العربية على بذل قصارى جهدهم للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة».


وقال فرانسيس، إن الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بشكل مخيف جراء التصعيد بغزة، مضيفا أنه يجب العمل على حماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين في غزة بلا شروط.

واختتم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حديثه قائلاً: «يوجد مليار شاب في منطقة الجنوب الإفريقي سيحتاجون للعمل العام المقبل، وهناك تعقيد للقضايا التي نواجهها ونبذل قصارى جهدنا في سبيل تحقيق التعاون الدولي ونشر السلام بين الدول»، معززًا دور المرأة في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار داخل المنطقة العربية.

 

السلام تعزيز السلام السيسي على مسئوليتي جائزة بطل السلام

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