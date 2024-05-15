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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختتام جلسات اجتماعات سنودس أبروشية مصر بأسقفية الإسكندرية .. صور

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية

اختتم اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، جلسات اجتماعات سنودس أبروشية مصر (الهيئة العليا للكنيسة) لعام ٢٠٢٤ تحت شعار الأبروشية "كنيسة حية لمجتمع أفضل"، بإصدار مجموعة من القرارات والتوصيات بحضور كافة القساوسة وأعضاء اللجان، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

اصدر سنودس إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر بيانًا يؤكد أنه بحسب تعليم الكتاب المقدس الذي تؤمن به الكنيسة الأسقفية، فإن العلاقة الجنسية هي داخل إطار الزواج بين رجل وامرأة مدى الحياة، ولهذا فإن أي ليتورچيا (صلوات) أو بركات للزواج من نفس الجنس تتعارض مع كلمة الله المقدسة وتتطلب التوبة.

كما أوصى السنودس كلية اللاهوت الأسقفية بدراسة كيفية الإعداد اللاهوتي لرسامة قساوسة وخدام من الصم وضعاف السمع

وشدد السنودس على أهمية التفاعل بين الكنيسة وخدمات القطاعات التابعة لها في مجالات الإعلام والصحة والتنمية واللاجئين والتعليم، مؤكدًا: على ضرورة التكامل بين الكنيسة والمؤسسات الخدمية والعمل المشترك بينهم بالشكل الذي يخدم المجتمع ويحقق الرؤية الكنسية في نفس الوقت.

الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الأسقفية اجتماعات سنودس كنيسة القساوسة

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