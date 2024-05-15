موقف 4 لاعبين غامض.. «كولر» حسم قائمة الأهلي ضد الترجي.. ونجم الفريق صداع في رأس المدرب

غادرت بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي إلى تونس مساء اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الترجي في الذهاب باستاد رادس السبت المقبل، علمًا بأن مباراة الإياب ستقام 25 مايو الجاري.

«كولر» حسم قائمة الفريق

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأهلي أمام الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر مارسيل كولر على سفر 22 لاعبًا، حتى ظهر اليوم، بينما حسم موقف 4 لاعبين خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد خوض الفريق مرانه الأخير بملعب التتش عصر اليوم.

غموض موقف 4 لاعبين من قائمة الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الاهلي، أنه حتى الساعات الاخيرة، كانت هناك حالة غموض حول الرباعي أحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة، والثلاثي خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي (كريستو) وكريم الدبيس لأسباب فنية.

مروان عطية

وكانت وجهة نظر كولر، تواجد كوكا وكريم الدبيس، ليكونا بدلاء لمروان عطية الذي يعاني من تورم في الركبة، والدبيس بديلا للتونسي علي معلول، إلى أن تم الاستقرار على اليو ديانج بديلا لمروان عطية.

اليو ديانج

وأشار المصدر، إلى أن مروان عطية لم يتعاف من الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال لقاء بلدية المحلة الأخير في الدوري، والتي تسببت في بعض التورم في ركبته، وخضع لبرنامج استشفائي وعلاجي في الساعات الماضية، للتخلص من التورم، ومحاولة تجهيزه للقاء.

غيابات الأهلي ضد الترجي التونسي

شهدت قائمة الأهلي استبعاد كل من خالد عبدالفتاح وطاهر محمد وكريستو وحمزة علاء فنيًا، وعمر كمال والزنفلي لعدم القيد.

أحمد نبيل كوكا

كما يغيب الثلاثي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية للإصابة.

وعاد آليو ديانج إلى قائمة الأهلي بعد فترة غياب طويلة عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

اختار السويسري مارسيل كولر 23 لاعبًا بشكل نهائي في قائمة الأهلي أمام الترجي التونسي، حتى ظهر اليوم، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.