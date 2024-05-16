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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

زوجة الحضري
زوجة الحضري

حرصت صابرين زوجة عصام الحضري حارس المنتخب السابق، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

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تألقت زوجة الحضري في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا اكمام شفافة باللون الاسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه تنورة متوسطة الطول باللون الأسود المصنوع من القماش اللامع.
أنتعلت زوجة الحضري حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة الحضري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية  والغير مبالغ فيها.

 

زوجة الحضري

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