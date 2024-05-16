ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

شاركت الفنانة روبي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بفيديو خلال إحيائها حفلا غنائيا الأيام الماضية.



ظهرت روبي في الحفل بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا أكمام مكشوفة، واتسم بأنه مصنوع من القماش الجينز الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت روبي حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

علق شاهين، ناقد الموضة اللبناني، اطلالة روبي في أخر حفلاتها بالقاهرة قائلا:" اكثر مخلوقة ماتتعب بستايلها ، تلبس اي شي و خلص ، اوك خليها تختار اي شي بس على الاقل شي حلو و عليه القيمه و يناسبها اقل شي ."

تابع:" يعني كفستان اكثر شي ممكن طلعه مع الصديقات او للبحر بس حفل لا."