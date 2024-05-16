مأساة أسماء بسبب الطلاق: "خد دهبي وهو ماشي وقالي مقابل أكلك وشربك"

أكدت أسماء، والتي قدمت استغاثة من زوجها الذي يرفض اعطاء ابنتها لها، ورافض اعطاء حقوقها، أنه طلبت الطلاق من أول سنة في الزواج، مؤكدة أنه طلبت الطلاق خاصة بعد ضربه لي أكثر من مرة واستخدامه العنف ضدي أكثر من مرة.

وقالت أسماء، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أن زوجي أخد ذهبي وهو ماشي، ووجه لي رسالة لم أتوقعها قائلا “مقابل أكلي وشربي”؟

وتابعت أسماء، والتي قدمت استغاثة من زوجها الذي يرفض اعطاء ابنتها لها، أنه بعد الإنفصال عن زوجي، كنت لا أمانع زوجي في رؤية ابنته، وأكدت له على ضرورة أن تكون الأبنة بيني وبينه.